Naredni Novakov rival se poklonio Srbinu, ovakve reči o Đokoviću pokazuju zašto je najveći: “Shvatam…”

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs
Naredni Novakov rival se poklonio Srbinu, ovakve reči o Đokoviću pokazuju zašto je najveći: “Shvatam…”

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, plasirao se posle pobede nad Romanom Safijulinom (3:1) u četvrtfinale u kojem će igrati protiv Kanađanina Feliksa Ože Aljasima.

On je u četvrtom kolu rezultatom 3:2 savladao Alehandra Davidovič Fokinu iz Španije. Posle je na konferenciji za medije Aljasim neverovatnim rečima pričao o Novaku Đokoviću, koje pokazuju kakav je Srbin! - Sad kada sam i sam teniser, drugačije gledam na sve. Mislim da kao dete to nisam dovoljno cenio, ali sada, kada sam igrač, shvatam koliki je (Novak) posao odradio tokom svih ovih godina. Ja nisam ni blizu toga - rekao je Aljasim, pa dodao: - Samo kada pomisliš na
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