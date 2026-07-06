Ovo su termini svih utakmica košarkaša Srbije u novoj grupi, poznato šta je potrebno za plasman na Mundobasket

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Ovo su termini svih utakmica košarkaša Srbije u novoj grupi, poznato šta je potrebno za plasman na Mundobasket

Veče uspeha za košarkaše Srbije u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu, pošto je i drugi susret u poslednjem prozoru i prvom krugu kvalifikacija za Mundobasket rešen pozitivno.

Posle Švajcarske u gostima, pala je i Bosna i Hercegovina 94:81. Orlovi su u prvom poluvremenu poveli sa visokom razlikom, a na krilima Nikole Jovića, koji je ubacio 32 poena, te Nikole Jokića, koji je sa 20, 10 skokova i 11 asistencija imao tripl-dabl, odnosno Nikole Đurišića sa 16 poena i sedam dodavanja za koševe, razlika je očuvana. Srbija tako u glavni krug kvalifikacija ulazi sa skorom 4-2, a osim Turske sa 6-0, te BiH sa 2-4, naši rivali u novoj grupi biće
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