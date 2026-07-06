Dušan Alimpijević doneo važnu odluku: Selektor odredio ko igra za Srbiju protiv Bosne i Hercegovine

SRBIJA poslednji meč prvog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027 igra u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine. Selektor Dušan Alimpijević odredio je kojih 12 košarkaša će nastupiti na ovom duelu.

FOTO: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg Utakmicu protiv "zmajeva" igraće: Nikola Jokić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Dušan Ristić, Filip Barna, Jovan Novak i Nikola Tanasković. A post shared by Košarkaški savez Srbije (@kssrbije) Ovo je identičan tim koji je nedavno pobedio Švajcarsku (97:73). Očigledno da su dobro uradili posao i dobili su priliku da se predstave publici u glavnom gradu