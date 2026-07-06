Ludnica na meču Meksiko - Engleska! Pet golova, dva penala i crveni karton - ovo se prvi put dogodilo na Asteki!

Večernje novosti pre 6 minuta
Ludnica na meču Meksiko - Engleska! Pet golova, dva penala i crveni karton - ovo se prvi put dogodilo na Asteki!

Reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva nakon pobede nad Meksikom 3:2.

Foto: AP Photo/Moises Castillo Kakva utakmica je odigrana na Asteki, opšti haos i totalnu ludnicu priredili su fudbaleri Engleske i Meksika! Blic-krig Engleske u 36. i 38. minutu doneli su Engleskoj dva gola prednosti i činilo se da će se prošetati izabranici Tomasa Tuhela u četvrtfinale, međutim onda se pojavljuje Kinjones. Postiže svoje četvrti pogodak na ovom Mundijalu i vraća Meksiko u igru. U nastavku je tek viđena totalna "ludnica". Prvo je zbog oštrog starta
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