Tramp precrtao Zelenskog? Otkriveno gde je na listi za sastanke u Ankari

Večernje novosti pre 22 minuta
Tramp precrtao Zelenskog? Otkriveno gde je na listi za sastanke u Ankari

ZELENSKI je na dnu Trampove liste ljudi sa kojima će se sastati na samitu NATO-a.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia . Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Turskoj biće jedan od poslednjih tokom putovanja američkog lidera u Ankaru, saznaje dopisnik RIA Novosti nakon pregleda njegovog rasporeda. Tramp će stići u Tursku u utorak, a istog dana planira niz događaja za samit NATO-a, koji će se održati 7. i 8. jula. Sreda će biti najprometniji dan američkog predsednika, a njegov radni dan počinje u
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