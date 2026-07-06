Tramp precrtao Zelenskog? Otkriveno gde je na listi za sastanke u Ankari

ZELENSKI je na dnu Trampove liste ljudi sa kojima će se sastati na samitu NATO-a.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia . Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Turskoj biće jedan od poslednjih tokom putovanja američkog lidera u Ankaru, saznaje dopisnik RIA Novosti nakon pregleda njegovog rasporeda. Tramp će stići u Tursku u utorak, a istog dana planira niz događaja za samit NATO-a, koji će se održati 7. i 8. jula. Sreda će biti najprometniji dan američkog predsednika, a njegov radni dan počinje u