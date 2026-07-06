Zašto se zaljubljujemo u ljude koji će nas povrediti?

Velike priče pre 22 minuta  |  Piše Milan Damjanac
Zašto se zaljubljujemo u ljude koji će nas povrediti?

Zaljubljenost često ima strukturu sna: u snu stvari izgledaju savršeno logično dok on traje, ali kada se probudimo shvatimo da su mnoge stvari bile rezultat naše imaginacije

Kada govore o ljubavi, ljudi često pretpostavljaju da je izbor partnera stvar svesne procene: kao da neko najpre upozna osobu, zatim proceni da li mu odgovara i tek onda razvije osećanja. Međutim, u stvarnosti se mnogo češće dešava upravo suprotno. Ljudi se najpre zaljube, a tek kasnije pokušavaju da objasne sebi zašto su se zaljubili. I upravo u toj obrnutosti krije se jedan od najvažnijih paradoksa ljubavnih odnosa: zaljubljenost nije rezultat jasnog uvida u
Otvori na velikeprice.com

Izbori »

Bogat kulturni program Fakulteta savremenih umetnosti ove nedelje: Doza underground kreativnosti za svakoga

Bogat kulturni program Fakulteta savremenih umetnosti ove nedelje: Doza underground kreativnosti za svakoga

Telegraf pre 53 minuta
Brazilska legenda pita: Zašto smo produžili ugovor Karlu?

Brazilska legenda pita: Zašto smo produžili ugovor Karlu?

Sport klub pre 2 sata
Stanivuković odustao od kandidature za predsednika RS, njegov PSS podržaće kandidate SDS-a

Stanivuković odustao od kandidature za predsednika RS, njegov PSS podržaće kandidate SDS-a

Danas pre 6 sati
EP (U20) - Srpkinje poražene od Italije, protiv Poljske biti ili ne biti

EP (U20) - Srpkinje poražene od Italije, protiv Poljske biti ili ne biti

Sportske.net pre 10 sati
Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Nova pre 10 sati
Modžtaba Hamnei ne prisustvuje očevoj sahrani; Libanci prijavili izraelski vazdušni napad na jugu zemlje

Modžtaba Hamnei ne prisustvuje očevoj sahrani; Libanci prijavili izraelski vazdušni napad na jugu zemlje

RTS pre 1 dan
"Finale sa SAD? To je zaista sjajno - najveća stvar u karijeri"

"Finale sa SAD? To je zaista sjajno - najveća stvar u karijeri"

B92 pre 18 sati
Izbori »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Zašto se zaljubljujemo u ljude koji će nas povrediti?

Zašto se zaljubljujemo u ljude koji će nas povrediti?

Velike priče pre 22 minuta
"Bila sam memljiva, smrdljiva": One su lečene alkoholičare, među njima ima i profesorki i psihološkinja, evo kako su ušle, ali…

"Bila sam memljiva, smrdljiva": One su lečene alkoholičare, među njima ima i profesorki i psihološkinja, evo kako su ušle, ali i izašle iz pakla

Blic pre 13 minuta
AMSS savetovao vozačima da na put krenu odmorni

AMSS savetovao vozačima da na put krenu odmorni

Vranje news pre 3 sata
Nebo je granica klerikalizaciji Srbije

Nebo je granica klerikalizaciji Srbije

Radar pre 4 sati
Vremeplov: Umrla prvakinja Opere SNP-a Olga Bruči

Vremeplov: Umrla prvakinja Opere SNP-a Olga Bruči

RTV pre 5 sati