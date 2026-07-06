Zašto se zaljubljujemo u ljude koji će nas povrediti?

Zaljubljenost često ima strukturu sna: u snu stvari izgledaju savršeno logično dok on traje, ali kada se probudimo shvatimo da su mnoge stvari bile rezultat naše imaginacije

Kada govore o ljubavi, ljudi često pretpostavljaju da je izbor partnera stvar svesne procene: kao da neko najpre upozna osobu, zatim proceni da li mu odgovara i tek onda razvije osećanja. Međutim, u stvarnosti se mnogo češće dešava upravo suprotno. Ljudi se najpre zaljube, a tek kasnije pokušavaju da objasne sebi zašto su se zaljubili. I upravo u toj obrnutosti krije se jedan od najvažnijih paradoksa ljubavnih odnosa: zaljubljenost nije rezultat jasnog uvida u