AMSS savetovao vozačima da na put krenu odmorni

Vranje news pre 54 minuta  |  Vranjenews
AMSS savetovao vozačima da na put krenu odmorni

Vranje - Iz Auto moto saveza Srbije (AMSS) savetuju vozačima da, zbog sezone godišnjih odmora, na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno.

Naveli su i da svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Iz AMSS dodaju da na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom automobili čekaju jedan sat da izađu iz Srbije. Kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju jedan sat a u Šidu četiri sata da napuste Srbiju, dodaje AMSS. "Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila",
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AMSS savetovao vozačima da na put krenu odmorni

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