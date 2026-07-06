Hoće li reagovati EU i SAD: Bratina na sahrani Hamneija bez objašnjenja Vlade:

Vranje news pre 59 minuta  |  Vranjenews
Hoće li reagovati EU i SAD: Bratina na sahrani Hamneija bez objašnjenja Vlade:

Sahrani ajatolaha Hamneija u Iranu prisustvovaće u ime Vlade Srbije ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

On, za sada, nije odgovorio na pitanje N1 ko ga je poslao u Teheran i kako je ta odluka doneta. Pošto put u tu zemlju nikako nije u skladu sa toliko puta ponovljenim prioritetima spoljne politike Srbije, postavlja se pitanje hoće li biti reakcija EU i SAD, i da li o eventualnim posledicama razmišlja vlast u Beogradu? Nešto je trulo u državi Srbiji - poručuju dve fotografije nastale u istom danu, prva u Briselu, druga u Teheranu. U trenutku kada EU obećava
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