Kako tabloidima odgovara da blate ljude: Plaća se novcem građana Srbije

Vranje - Kako tabloidima odgovara da blate, budu tuženi, pa plaćaju odštete na ime povrede časti i ugleda? Jer upravo se to događa u Srbiji.

Tužbi je duplo više nego prošle godine, kaže advokat Ivan Ninić. Iz Saveta za štampu objašnjavaju da javne ličnosti, novinari pa čak i obični građani nemaju drugu zaštitu osim tužbe na sudu, piše N1info.rs. Samo jedan advokat, može da se pohvali brojnim presudama protiv režimskih tabloida. Zastupa one koji su u tim tablidima na meti uvreda... "Mi nemamo pravovremene tačne i potpune informacije već imamo hiperprodukciju tekstova koje proizvode na desetine i stotine