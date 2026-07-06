Beograd duguje novac privatnim prevoznicima, oni najavili obustavu javnog prevoza

Najveći konzorcijum privatnih prevoznika „BG bus prevoz“ tvrdi da im četiri meseca nije ništa plaćeno i da više ne postoje elementarne pretpostavke da nastave rad u Beogradu

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je u ponedeljak da je najveći konzorcijum privatnih prevoznika „BG bus prevoz“, koji čine 18 prevoznika, zapretio rukovodstvu Grada Beograda da će uskoro obustaviti uslugu prevoza putnika, ukoliko im se ne plate zaostala dugovanja od 3,9 milijardi dinara. Centar je naveo u saopštenju da poseduje pismo, upućeno Sekretarijatu za javni prevoz i Kabinetu gradonačelnika, u kojem prevoznici potvrđuju da im četiri meseca nije