Dogovorili se GSP i Vučić: Biće raskinuto partnerstvo Beograda sa „Strelom“

Vreme pre 7 sati
Dogovorili se GSP i Vučić: Biće raskinuto partnerstvo Beograda sa „Strelom“

Na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika GSP-a dogovoreno je da će Ministarstvo privrede povući saglasnost Gradu Beogradu u skladu sa zakonom za javno-privatno partnerstvo sa „Strelom“. Od Šapića ni traga ni glasa

Javno-privatno partnerstvo Grada Beograda sa autoprevoznikom „Strela“ i konkurs kojim je to partnerstv omogućeno biće obustavljeni, rezultat je razgovora koji su predstavnici Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd“ imali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prema rečima predsednika sindikata GSP „Centar“ Ivana Bankovića sastanak je bio „konstruktivan i detaljan“: „Vidite po našim izrazima lica da delujemo zadovoljno, imali smo vrlo detaljan i konstruktivan
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