Snimak obaranja H-101: Ruska stelt krstareća raketa pogođena nemačkim PVO sistemom

Vazduhoplovna komanda Zapad (Повітряне командування "Захід") Oružanih snaga Ukrajine objavila je 5. jula snimak na kojem se vidi kako nemački protivvazduhoplovni sistem Skynex uništava rusku stelt krstareću raketu H-101 (NATO: AS-23 Kodiak) tokom jednog od ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu.

Reč je o jednom od najdetaljnijih javno dostupnih snimaka borbene upotrebe ovog sistema u Ukrajini. Prema podacima koje je objavila Vazduhoplovna komanda Zapad, prikazana baterija Skajnexa od ulaska u operativnu upotrebu oborila je 34 bespilotne letelice Šahed i dve krstareće rakete H-101. Foto: Wikimedia/ Vslv Komandant protivvazduhoplovne baterije, predstavljen samo kao Andrij, izjavio je da je Ukrajina među prvim državama koje su dobile Skynex za operativnu