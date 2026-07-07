McLaren rekonstruisao svoj prvi drumski automobil M6GT

Auto blog pre 1 sat
McLaren rekonstruisao svoj prvi drumski automobil M6GT

Kako navodi Motor1, krajem 1960-ih, Brus Meklaren je uzeo trkački automobil M6A kako bi ga pretvorio u drumski automobil nazvan M6GT.

Brus se nadao da će napraviti 50 primeraka, ali projekat nikada nije prešao više od tri prototipa. Jedan je zapravo postao njegovo lično vozilo. Više od pola veka kasnije, McLaren Special Operations (MSO) je oživeo automobil koristeći originalne crteže, kalupe i fotografije. Ovaj primerak će biti izložen na ovogodišnjem Festivalu brzine u Gudvudu. Džon Sims, direktor MSO-a, sve najbolje opisuje: „M6GT je bio zanatski rad i služio je kao tehničko obrazovanje i živi
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