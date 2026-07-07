Odjekuju Ronaldove reči: "Pre mene Portugal nije osvojio ništa"

B92 pre 1 sat
Odjekuju Ronaldove reči: "Pre mene Portugal nije osvojio ništa"

Kristijano Ronaldo oprostio se od svetskih prvenstava emotivnom porukom nakon eliminacije Portugala od Španije (1:0) u osmini finala Mundijala.

On je istakao da reprezentaciju napušta "mirne savesti", ali i podsetivši na uspehe koje je nacionalni tim ostvario tokom njegove ere. Legendarni kapiten Portugala nije uspeo da sakrije suze posle poraza u Dalasu, gde je Mikel Merino golom u prvom minutu nadoknade odveo Španiju u četvrtfinale. Ronaldo je potvrdio da mu je ovo bio poslednji nastup na Svetskom prvenstvu, dok je pitanje reprezentativne penzije ostavio otvorenim. "Uvek je tužno ispasti sa velikog
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