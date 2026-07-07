UŽIVO Belgijanci znaju šta je inat - deklasiranjem Amerike odgovorili FIFA!

Fudbaleri Belgije plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva pobedom nad selekcijom domaćina Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4:1 (2:1).

Ovaj meč bio je najkontroverzniji na Mundijalu zbog haosa nastalog nakon što je FIFA, na poziv predsednika SAD Donalda Trampa, poništila crveni karton Folarina Baloguna. Fudbalski svet je većinski bio zgrožen takvim presedanom u režiji FIFA i verovalo se da se naočigled planete protežira jedini preotali domaćin na SP. Međutim, celokupna situacija je samo probudila inat kod Belgijanaca, koji su doslovno od prve do poslednje sekunde dominirali nad ekipom SAD. Uskoro