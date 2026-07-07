Kad sportisti zaigraju ‘Trampov ples’

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Belgija je eliminisala Sjedinjene Američke Države u osmini finala Svetskog fudbalskog prvenstva, a nekoliko njenih igrača pobedu je proslavilo u stilu sličnom „Trampovom plesu“ - njihanjem kukovima i mahanjem rukama.

Ta proslava četvrtog gola Belgijanaca (pobedili su 4:1) protumačena je kao ruganje američkom predsedniku Donaldu Trampu, umešanom u kontroverzan potez uoči duela osmine finala Mundijala.

Tramp je zatražio od Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da preispita crveni karton pokazan američkom napadaču Folarinu Balogunu u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom u šesnastini finala turnira.

Posle telefonskog razgovora Trampa i predsednika FIFA Đanija Infantina, dissciplinski organi Svetske kuće fudbala odložili su kaznu Baloganu, koji je prema pravilima trebalo da ne igra najmanje jednu utakmicu.

Balogun je igrao protiv Belgije, što je izazvalo bes ove reprezentacije, ali i cele Evrope.

Posle utakmice, belgijski fudbaleri su listom izjavljivali da ih je potez FIFA samo ujedinio i dodatno motivisao.

Na zvaničnom Instagram nalogu belgijske reprezentacije podsmevali su se Amerikancima, objavljujući sliku napadača Romelua Lukakua, strelca četvrtog gola, kako se drži za uvo, uz komentar:

„Poništite i ovo“.

Ovo nije prvi put da sportisti javno izvode pokrete poput Trampa.

Njihanje kukovima, dizanje pesnice u vazduh, a ponekad čak i zamah u golfu, postali su karakteristični za Trampa posle njegove pobede nad Kamalom Haris na izborima novembra 2024.

Nedeljama posle predsedničkih izbora, mnogi američki sportisti su slavili upravo takvim plesom.

Jedan od njih je i Džon Džons koji je odbranio titulu u teškoj kategoriji na UFC 309 u Medison skver gardenu u Njujorku - a tamo je bio i Tramp.

O čemu je reč?

Svi sportisti koji su izveli 'Trampov ples'

Samo nekoliko dana posle Trampove pobede na izborima 2024, američki fudbaler Nik Bosa izveo je ples na terenu sa saigračima iz San Francisko 49ersa.

Bosu je prethodno kaznila američka Nacionalna fudblaska liga (NFL) zbog nošenja šešira sa porukom podrške Trampu tokom televizijskog intervjua posle utakmice.

Njegovu proslavu su kopirali i drugi igrači u NFL-u, među kojima i Brok Bauers, Kalvin Ridli i Za'Darijus Smit, kao i u koledž fudbalu.

Tom talasu se priključio i američki fudbaler Kristijan Pulišić pošto je dao gol u utakmici Konkakaf Lige nacija.

Ples se proširio svetom.

Plesne pokrete američkog predsednika izveo je i britanski golfer Čarli Hal tokom takmičenja na LPGA turneji.

Na isti način su i fudbaleri Barnslija zaigrali postigavši gol protiv Kembridž junajteda.

Getty Images Trampove pokrete oponašaju sportisti širom sveta

Zašto sportisti izvode 'Trampov ples'?

U mnogim slučajevima (ne znamo sa sigurnošću) pratili su trend na TikToku.

Džouns je izveo pokrete pobedivši Stipu Miočića.

„Želim da se zahvalim predsedniku Trampu što je ovde.

„Šta vi mislite o mojoj verziji 'Trampovog plesa'?“, izjavio je.

Tramp je ponovo objavio video interakcije na njegovoj društvenoj mreži Istina ( Truth Social) .

Kristijan Pulišić je, međutim, želeo da istakne da nije izvodio „politički ples“ posle postignutog gola tokom pobede njegovog tima 4:2 nad Jamajkom.

„Video sam kako svi to rade u NFL-u i kako to radi Džon Džons - samo smo se malo zabavljali.

„Očigledno je da je to 'Trampov ples', ali su to bili samo pokreti koje su svi izvodili“

NFL je saopštio da neće oštro kazniti ples, jer ga nije protumačio kao vid političke provokacije.

Portparol lige Brajan Makarti izjavio je za Front Office Sports da „slavljenički ples nije bio sporan“.

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(BBC News, 07.07.2026)