Le Pen može da se kandiduje na izborima, ali mora da nosi nanogvicu

BBC News pre 11 minuta

Reuters Marin le Pen

Apelacioni sud u Parizu odobrio je Marin le Pen, liderki francuske krajnje desnice, da se kandiduje za predsedničke izbore sledeće godine, ali će morati da nosi elektronsku nanogvicu.

Prošle godine prvostepeni sud je osudio Le Pen (57) na petogodišnju zabranu obavljanja javne funkcije i dvogodišnju kaznu zatvora zbog prevare sa lažnim radnim mestima u Evropskom parlamentu.

Ta presuda je ugrozila nade trostruke predsedničke kandidatkinje da zameni odlazećeg šefa države, Emanuela Makrona, lidera desnog centra.

Apelacioni sud u Parizu proglasio je Le Pen krivom zbog prevare, ali je smanjio kaznu, zabranivši joj obavljanje javne funkcije na 15 meseci i odredivši meru nošenja nanogvice godinu dana.

Očekuje se da će zabrana, koja datira iz marta 2025, istekne ove godine, što joj u otvara put da se kandiduje na izborima zakazanim za april i maj sledeće godine.

Ali ona je rekla da se možda neće kandidovati ako je kazna spreči da vodi kampanju.

„Kada ste predsednički kandidat, morate biti potpuno slobodni da se krećete“, rekla je prošle nedelje u televizijskom intervjuu.

„Ne mogu da se oslonim na to da će mi sudija dozvoliti da idem na skup.“

Le Pen, koja je napustila sudnicu pognute glave, i dalje bi mogla da prepusti kandidaturu njenom 30-godišnjem zameniku, Džordanu Bardeli, lideru stranke Nacionalni okupljanje (RN).

Rodolf Boselut, advokat Le Pen, rekao je da je „delimično“ zadovoljan presudom.

„Primećujemo značajnu promenu u kaznama, posebno u pogledu zabrane obavljanja funkcije, što je za nas izuzetno važna tačka“, rekao je on.

Na prvom suđenje Le Pen je, zajedno sa 24 bivša evropska poslanika, asistenta i računovođe, proglašena krivom za upravljanje sistemom za korišćenje sredstava Evropskog parlamenta za zapošljavanje osoblja u periodu od 2004. do 2016.

Le Pen je tvrdila da je njena stranka bila žrtva „lova na veštice“, a sudije su dobile pretnje smrću.

Le Pen, stranka i još 10 osuđenih se žalilo na presudu.

Tužioci su tvrdili da je, pošto je preuzela vođstvo stranke 2011, „profesionalizovala“ sistem za preusmeravanje sredstava EU koji je bio haotičan, a uveo ga je njen pokojni otac, suosnivač stranke Žan-Mari le Pen.

Zahtevali su da sud zadrži petogodišnju zabranu.

Nedavna istraživanja javnog mnjenja uglavnom sugerišu da će krajnja desnica voditi u prvom krugu glasanja sledeće godine, ali su podeljeni oko ishoda drugog kruga.

Mnoga istraživanja su ukazala na nešto bolje rezultate za Bardelu nego za Le Pen, ali njihovi protivnici su zaključili da bi iskusna političarka bila žešća protivnica.

„Ova žena je veoma inteligentna, nije ovde slučajno. A ako se kandiduje i četvrti put, neće biti protivnik kome možemo da se podsmevamo“, rekao je kandidat krajnje levice Žan-Lik Melanšon.

Ankete u maju sugerisale su da bi Le Pen mogla da pobedi u drugom krugu sledeće godine ako joj bude dozvoljeno da se takmiči.

Istraživanje agencije Harris Interactive Toluna , sprovedena među više od 1.700 registrovanih birača, predviđala je njenu pobedu, protiv Melanšona, kao i protiv centrističkih bivših premijera Gabrijela Atala i Eduara Filipa.

Međutim, druge ankete sugerišu da bi Filip - koji takođe privlači birače desnice - mogao da pobedi u drugom krugu.

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(BBC News, 07.07.2026)