Neuništiva Argentina i šampion Mesi: Egipat je imao sve, ali ide kući

BBC News pre 29 minuta

Reuters Lionel Mesi proslavlja izjednačujući pogodak

Argentina je bila 'klinički mrtva', spakovanih kofera, navijači u suzama, a Egipat već viđen u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Ali Argentina ima Lionela Mesija i Enca Fernandeza.

Iako je promašio penal u prvom poluvremenu, a Egipćani vodili 2:0, Gaučosi su se na krilima najboljeg igrača vratili u život, a golom Fernandeza u 90. minutu napravili preokret za pobedu 3:2.

Igrao se 75. minut kada se iz zvučnika na stadionu u Atlanti začuo legendarni hit Džona Denvera „Country rouds, take me home".

Kako je tada izgledalo - Egipćani su plesali i slavili, a Argentici zaista izgledali kao da ih put vodi kući.

Sjajni golman Mustafa Šobair je branio sve i svašta, a golovima Jasera Ibrahima i Mustafe Zika, Egipćani su šokirali branioca titule.

Ali, za samo četiri minuta, Argentina je pokazala zašto je velesila.

U 79. minutu na Mesijev centaršut Romero je smanjio zaostatak, a samo četiri minuta kasnije, kapiten Argentine poslao je loptu pod prečku gola Egipćana.

Glavni sudija je u 58. minutu poništio Zikov gol zbog, kako je pokazala VAR analiza, faula Egipta u začetku akcije.

Protivnik Argentine u četvrtfinalu biće pobednik utakmice Švajcarska - Kolumbija.

Pogotkom protiv Egipta, Mesi je opet izbio na čelo liste strelaca na Mundijala sa osam golova, jednim više od Francuza Kilijana Mbapea i Norvežanina Erlinga Halanda.

Reuters Golman Egipta brani penal Mesiju

Ušli su Argentinci kao apsolutni favoriti u ovaj duel, ali je u 15. minutu usledio hladan tuš.

Gol glavom dao je Jaser Ibrahim posle centaršuta Marvina Atije.

Mogli su Gaučosi ekspresno da se rezultatski vrate u igru, pošto je Hajsem Hasan napravio penal nad Nikolasom Taljafikom.

Ali Mustafa Šobair izrastao je u junaka i odbranio penal Mesiju.

Egipatski golman je do kraja prvog poluvremena skroz spustio rampu i odbranio odlične šanse Aleksisu Mekalisteru i Hulijanu Alvarezu, a zatim je i Mesi pogodio stativu iz slobodnog udarca.

Kako je vreme odmicalo u nastavku utakmice, Egipćani su delovali stabilnije, a Argentinci nervoznije.

I gotovo svaki kontranapad izgledao je kao moguća šansa za afričku selekciju.

Ali se još jednom potvrdila kao tačnom izjava velikog američkog košarkaškog trenera Rudija Tomjanovića:

„Nikad ne potcenjuj srce šampiona".

EPA Mustafa Šobair je tokom većeg dela utakmice branio fantastično

Reuters Mustafa Ziko matirao je Emilijana Martineza

Enco Fernandez posle meča rekao je da je dugo čekao da postigne ovako važan gol za reprezentaciju.

„Čeznuo sam za ovim golom skoro tri godine, još od Mundijala u Kataru. Doživeti ovakve trenutke je zaista nešto posebno", rekao je Fernandeza za sajt FIFA.

Mustafa Ziko, strelac drugog gola za Egipat, kritikovao je suđenje.

„Ovo je nepravda, jasna i očigledna nepravda. Sudija je ponizio trud čitave jedne zemlje.

„Turnir je očigledno namešten od samog početka", rekao je fudbaler Egipta.

PA Enco Fernadez postiže pogodak za pobedu

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(BBC News, 07.07.2026)