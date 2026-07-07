Skandal na Mundijalu: Tramp potvrdio da je tražio od FIFA da preispita crveni karton Balogunu

BBC News pre 52 minuta | Dejl Džonson - BBC dopisnik

Reuters Folarin Balogan, reprezentativac SAD

Ako na Svetskom prvenstvu dobiješ crveni karton, propuštaš narednu utakmicu.

Bez izuzetaka, žalbi, preispitivanja odluke, tako je oduvek funkcionisalo.

Međutim, odluka da se Folarinu Baloganu, najboljem napadaču Sjedinjenih Američkih Država (SAD), praktično poništi crveni karton, otvorila je brojna pitanja.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je zatražio od Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da preispita suspenziju američkog napadača Balogana.

Tramp kaže da je FIFA „donela ispravnu odluku“ da odloži Baloganovu suspenziju, dodajući da bi u suprotnom to ostavilo „veliku mrlju“ na turniru.

Balogan, koji je isključen u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom u šesnaestini finala, ipak će moći da igra protiv Belgije.

Do sada je postigao tri gola i najbolji je strelac reprezentacije SAD na turniru.

FIFA je saopštila da će automatska suspenzija od jedne utakmice biti odložena na godinu dana.

Nije dato nikakvo obrazloženje za ovaj potez, osim navođenja pravila koje dozvoljava suspenziju kazni.

Pravno-sudskim terminom: Balogan je kažnjen uslovno i ako počini isti greh, odnosno ako dobije crveni karton u narednom periodu, kazna neigranja će automatski stupiti na snagu.

Tramp, koji je u odličnim odnosima sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom, potom je na njegovoj platformi Istina ( Truth Social ) zahvalio Svetskoj kući fudbala što je „ispravila veliku nepravdu“.

CBS Njuz, američki medijski partner BBC-ja, izvestio je da je Baloganov neočekivani povratak u reprezentaciju, odnosno što selektor Maurisio Poketino može da računa na njega u osmini finala protiv Belgije, usledio nakon što je Tramp 2. jula telefonom pozvao Infantina.

Belgijski fudbalski savez saopštio je da je „zapanjen“ odlukom FIFA i zatražio objašnjenje odluke.

Oštro je reagovala i Evropska fudbalska unija (UEFA), prekorevši FIFA-u da ugrožava integritet igre jer ne poštuje sopstvena pravila.

„U skladu sa članom 27 disciplinskog kodeksa FIFA, sprovođenje suspenzije (za Balogana) odlaže se na uslovni period od godinu dana“, saopštila je FIFA.

„Ako Balogan počini još jedan prekršaj slične prirode i težine tokom uslovnog perioda, suspenzija će biti poništena, a sankcija će biti sprovedena bez obzira na bilo kakvu dodatnu sankciju izrečenu za novi prekršaj“, dodaje FIFA.

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U istoriji svetskih prvenstava pokazano je ukupno 189 crvenih kartona, a samo dvojica fudbalera nisu bila kažnjenja, odnono suspendovana.

Prvi takav slučaj dogodio se još 1962. godine, kada je Brazilac Garinča isključen u polufinalu protiv Čilea, ali je ipak igrao u finalu protiv Čehoslovačke, koje je Brazil dobio.

Međutim, tada nije postojala automatska suspenzija, već je o tome odlučivala posebna komisija na osnovu izveštaja sudija.

Odluku Disciplinske komisije Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) iz 1962. pratile su optužbe za političke i spoljne pritiske.

Posle krajnje neuobičajene odluke u slučaju Balogan, donete u korist reprezentacije, jednog od zemalja domaćina turnira, sasvim su očekivana brojna pitanja.

Posebno imajući u vidu dobro poznate bliske odnose Bele kuće i FIFA, odnosno Trampa i Infantina.

Zapravo, vraćanje Balogana u tim usledilo pošto je Tramp 2. jula telefonom razgovarao sa Infantinom o suspenziji, rekli su za CBS njuz, američkog medijskog partnera BBC-ja, izvori upoznati sa tim.

Da li ova odluka stvara i novi presedan u fudbalu?

Zašto je samo Balogan dobio pomilovanje, dok je svih ostalih 11 igrača isključenih na ovom Svetskom prvenstvu uredno odslužilo suspenziju?

Da li će ovo u budućnosti podstaći još više žalbi i pokušaja ukidanja suspenzija, čak i kada je crveni karton bio potpuno opravdan po pravilima?

Reuters Sudija pokazuje crveni karton Baloganu

FIFA nije dala obrazloženje

Prema disciplinskom pravilniku FIFA, Balogan bi za „ozbiljan grub prekršaj“ trebalo da bude kažnjen najmanje dve utakmice neigranja.

Pritom, pravila Svetskog prvenstva ne dozvoljavaju ekipama da ulože žalbu na crveni karton.

U saopštenju FIFA nije dato nikakvo objašnjenje zbog čega je Baloganova kazna - suspendovana.

Jedino je pomenut „član 27 Disciplinskog pravilnika“.

Taj član omogućava da FIFA da „u potpunosti ili delimično obustavi izvršenje disciplinske mere“.

Reč je o veoma širokoj odredbi koja praktično omogućava FIFA-i da donese gotovo bilo kakvu odluku, bez potrebe da ispuni dodatne kriterijume.

Član 27 nikada ranije nije primenjen na Svetskom prvenstvu.

BBC Sport zatražio je objašnjenje zbog čega je sada iskorišćen, ali objavljivanja teksta odgovor nije stigao.

Umesto toga, upućeni smo na slučaj Kristijana Ronalda pre početka ovog turnira.

Prema Disciplinskom pravilniku FIFA-e, Portugalac je, zbog udaranja protivnika laktom, tokom poraza Portugala od Republike Irske (2:0) u kvalifikacijama, trebalo da dobije suspenziju od tri utakmice.

Odslužio je jednu utakmicu protiv Jermenije, dok su preostale dve suspendovane.

Ali, Ronaldo je dobio crveni karton, odnosno isključen je u kvalifikacionom utakmici, ne na Svetskom prvenstvu.

I ranije je bilo primera da je prema nekim igračima pokazana određena doza popustljivosti pre početka velikih takmičenja.

U Ronaldovom slučaju FIFA je makar ponudila objašnjenje, navodeći da je uzela u obzir činjenicu da tokom prethodnih 225 nastupa za reprezentaciju nije dobio nijedan crveni karton.

Kod Balogana nije ponuđeno čak ni tako šturo obrazloženje, što neizbežno podstiče nagađanja.

Zašto je baš ovaj slučaj bio poseban?

Koji su kriterijumi uzeti u obzir?

Ko je doneo konačnu odluku?

Reuters/Kevin Lamarque Predsednik FIFA Đani Infantino

'Ugrožen je integritet igre': UEFA

Crvena linija je pređena, saopšteno je iz Evropske fudbalske federacije (UEFA), koja „izražava nevericu zbog neshvatljive, neprihatljive i nepravedne odluke bez presedana".

Fudbal, kako navode, počiva na pravilima koja su „temelj fer, poštenog i transparentnog takmičenja".

„Ponekad su pravila podložna tumačenju. U ovom slučaju - nisu", istakli su iz UEFA, reagujući na ovaj slučaj.

„Reč je o principu ugrađenom u propise, koji ne može biti predmet izuzetaka, a naročito ne usred turnira, kada su se brojni drugi igrači našli u istoj situaciji i uredno odslužili suspenziju.

„Kada sigurnost pravila više ne garantuju njeni čuvari, integritet igre je ugrožen, a kredibilitet takmičenja je potkopan“, zaključila je UEFA.

BBC Sport saznaje da nema nikakvih naznaka da je sudija tražio ukidanje suspenzije ili da VAR (video tehnologija koja pomaže sudijama na terenu) procedura nije ispoštovana.

Sjedinjene Američke Države imaju pravo da od FIFA-e zatraže objavljivanje tog dokumenta.

Belgija to pravo nema.

Stručni komentator BBC-ja i bivši reprezentativac Engleske Mika Ričards nazvao je celu situaciju farsom.

„Suspendovati kaznu potpuno obesmišljava ceo turnir“, rekao je.

„Sve izgleda kao pokušaj da najveće zvezde ostanu u takmičenju.

Kako je moguće da se ovo dogodi? FIFA mora da radi mnogo bolje.

„Kod velikog broja ljudi ovo je ostavilo veoma gorak ukus“, kaže Ričards.

Belgija je, očekivano, besna.

Belgijski savez je 5. jula saopštio da je „zaprepašćen“ odlukom da Balogan ipak ima pravo da igra.

Pozvali su se na više pravilnika, prezentacija sa seminara i sastanaka održanih pre početka prvenstva.

Tvrde da je odluka suprotna pravilima takmičenja, a koja nalažu da igrač posle crvenog kartona „automatski propušta narednu utakmicu reprezentacije“.

Drugim rečima, smatraju da je FIFA praktično poništila pravila takmičenja.

Selektor Belgije Rudi Garsija otišao je i korak dalje.

„Nisam znao da je na Svetskom prvenstvu 5. jul odjednom postao 1. april, Dan šale.“

„Ne branimo ni reprezentaciju, ni savez - branimo fudbal“, dodao je.

A šta tek misle ostali igrači koji su isključeni na ovom prvenstvu?

Uzmimo primer Katarca Asima Madiba, koji je učestvovao u nesrećnom sudaru posle kojeg je kanadski vezista Ismael Kone doživeo prelom noge.

Postoji ozbiljan argument da Madibo uopšte nije napravio start i da je do povrede došlo nesrećnim spletom okolnosti, a ne zbog brutalnosti prekršaja.

Ipak, FIFA ga je kaznila sa ukupno pet utakmica suspenzije - standardne dve zbog grubog prekršaja i još tri dodatne.

Getty Images Balogan je isključen posle video pregleda prekršaja koji je napravio u utakmici protiv Bosme i Hercegovine

Menja li Baloganov slučaj pravila igre?

Da li je crveni karton bio prestrog?

Apsolutno.

Balogan je pokušavao da dođe do lopte pre Tarika Muharemovića i tom prilikom mu je nenamerno nagazio članak.

Dobio je crveni karton.

Ali to što je reakcija sudije bila stroga, ne znači da je bila pogrešna, niti da je predstavljala toliku grešku da je FIFA morala da reaguje.

Da li bi sada FIFA trebalo da ukida svaku suspenziju kada je crveni karton posledica nenamernog kontakta?

Treneri/selektori će sigurno upravo to tvrditi - presedan je napravljen, sada tražimo doslednost.

Namera prilikom prekršaja je iz pravila izbačena još pre mnogo godina.

Danas se ocenjuje isključivo posledica starta.

Primer je i crveni karton Ćavija Simonsa protiv Liverpula prošlog decembra - napadač Totenhema nije namerno nagazio odbrambenog igrača 'crvenih' Virdžila van Dajka, ali je procenjeno da je ugrozio bezbednost protivnika.

Tadašnji trener Totenhema Tomas Frank žalio se na automatsku suspenziju od tri utakmice, ali klub nije pokušao da uloži žalbu, smatrajući da nema nikakve šanse.

Odluka u Baloganovom slučaju samo dodatno pojačava zabrinutost pojedinih nacionalnih liga zbog kriterijuma suđenja na ovom Svetskom prvenstvu.

Mnogi smatraju da se mali broj žutih kartona, način primene VAR-a i tumačenje novih pravila jednostavno ne mogu preneti na nacionalna prvenstva.

A navijači će očekivati upravo to.

Ako je FIFA mogla da pokaže milost prema Baloganu, zašto isto ne bi mogao da uradi i Fudbalski savez Engleske?

Zar preterano stroge suspenzije, poput one koju je dobio Simons, sada ne bi morale ponovo da budu razmotrene?

Reuters Đani Infantino (levo) i Donald Tramp

Kakvu je ulogu imao Donald Tramp?

Baloganovo isključenje i suspenzija izazvali su buru u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pojedini američki mediji tvrdili su da je napadač zapravo kažnjen dvostruko.

Prvo zato što nije mogao da igra poslednjih 27 minuta protiv Bosne i Hercegovine, a zatim i zato što bi propustio utakmicu protiv Belgije.

To je, prema njihovom mišljenju, bilo krajnje nepravedno.

Pritisak su vršili i mediji i američka administracija.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je 3. jula da su SAD „žestoko oštećene tim crvenim kartonom“ i da „mora da postoji mogućnost žalbe“.

Ipak, niko nije očekivao da će FIFA iznenada odobriti izuzetak koji će Baloganu omogućiti da igra.

Prema izvorima CBS-a, Tramp je lično razgovarao sa Infantinom.

Jedan od sagovornika kaže da je Infantino predsedniku rekao da će Disciplinska komisija FIFA razmotriti slučaj.

I Endru Đulijani, izvršni direktor Radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo, takođe je razgovarao sa Infantinom, dok je ministar trgovine Hauard Latnik bio u kontaktu sa FIFA.

Predstavnici Bele kuće, kao i dvojice zvaničnika, Latnik i Đulijanija, nisu odmah odgovorili na upite CBS njuza za komentar.

Protiv Infantina je ranije podneta prijava Etičkom komitetu FIFA zbog navodnog kršenja pravila o političkoj neutralnosti, a nakon što je Trampu uručio novouspostavljenju FIFA-inu Nagradu za mir.

Statut FIFA izričito zabranjuje političko mešanje u fudbal.

Zbog uključivanja američke administracije sada će morati da budu pruženi i dodatni odgovori.

Ali pre toga, sva pažnja biće usmerena ka Baloganu i reprezentaciji SAD u meču osmine finala protiv Belgije.

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(BBC News, 07.07.2026)