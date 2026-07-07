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Španija okončala Ronaldov mundijalski san, rafal Belgije protiv SAD i podsmeh Trampu

Španija pobedila Portugal u derbiju osmine finala golom Merina u sudijskoj nadoknadi. Belgija izbacila i poslednjeg od tri domaćina turnira - protiv SAD 4:1.

BBC News pre 16 minuta
Mikel Merino, španski fudbaler slavi pobedu nad Portugalijom u Dalasu
Reuters
Mikel Merino

Španija slavi Mikela Merina i ide u četvrtfinale Svetskog prvenstva u fudbalu, a Portugalac Kristijano Ronaldo odigrao je poslednji meč u karijeri na mundijalima.

Posle skandala u vezi sa poništavanjem crvenog kartona američkom fudbaleru i mešanja šefa Bele kuće Donalda Trampa, Belgija je odgovorila jednom od domaćina Svetskog prvenstva - golovima.

Aktuelni prvak Evrope pobedio je Portugal 1:0 u Dalasu u derbi meču osmine finala, a Merino je pitanje pobednika rešio golom u prvom minutu sudijske nadoknade.

Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije koja je bila ubedljiva protiv Sjedinjenih Američkih Država 4:1.

Španija i Portugal su odigrali šah utakmicu u kojoj nijedna ekipa nije bila izrazito bolja ili dominantnija.

Bilo je šansi na obe strane, a jednu od stoprocentnih propustio je Mikel Ojarzabal u ranoj fazi utakmice kada je sam izbio pred golmana Dijega Koštu, ali je šutirao pored gola.

Igrači odluke bili su rezervisti - Feran Tores i MIkel Merino. U sudijskoj nadoknadi, Tores je proigrao Mikela Merina, a fudbaler Arsenala hladnokrvno zatresao mrežu.

U samoj završnici utakmice Bernardo Silva je imao priliku da Portugalcima donese produžetke, ali je glavom gađao malo iznad prečke.

Merino je i pre dve godine bio heroj Španije, kada je u čevrtfinalu Evropskog prvenstva dao pobednosni gol protiv Nemačke, minut pre kraja drugog produžetka.

Lamin Jamal (beli dres), šutira pored Nuna Mendeša i Rafaela Veige
Reuters
Lamin Jamal (beli dres), šutira pored Nuna Mendeša i Rafaela Veige
Španac Dani Olmo pokušava da zaustavi Kristijana Ronalda
EPA
Španac Dani Olmo pokušava da zaustavi Kristijana Ronalda

Belgija na terenu odgovorila Amerikancima, Trampu i Infantinu

romelu lukaku, belgija - SAD
REUTERS/Lee Smith

Utakmica osmine finala Belgija - SAD imala je uvertiru.

Mimo svih običaja, ali i pravila, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) 'zažmurila' je na crveni karton napadača reprezentacije SAD Folarina Balogana u prethodnoj utakmici sa Bosnom i Hercegovinom, a američki predsednik Tramp potvrdio je da se čuo sa čelnikom FIFA Đanijem Infantinom i tražio da se crveni karton poništi.

Odluka FIFA izazvala je bes ne samo Belgijanaca, nego i čitave Evrope.

„Sjajno je imati svet na našoj strani protiv SAD“, rekao je bek belgijske reprezentacije Timoti Kastanj pre utakmice.

Balogan na kraju jeste igrao protiv Belgije, iako je morao da bude kažnjen bar jednom utakmicom neigranja, ali njegovo prisistvo na terenu nije donelo baš ništa američkoj reptezentaciji.

Šarl de Keteler je postigao dva gola u ubedljivoj pobedi Belgije 4:1, a to je značilo da je sa turnira ispala i poslednja reprezentacija jednog od tri domaćina Mundijala.

I SAD, i Meksiko, i Kanada ispali su u osmini finala.

Belgijanci su poveli u 9. minutu, izjednačio je Malin Tilman u 31. a samo dva minuta kasnije Belgija je ponovo imala prednost.

U drugom poluvremenu, Belgijanci su golovima Vanakena i Romela Lukakua potvrdili pobedu.

Za polufinale će se boriti protiv Španije u petak, 10. jula na stadionu u Los Anđelesu.

navijači amerike
Stephen Brashear/EPA/Shutterstock
Njihov tim je ispao, ali sad su shvatili koji je sport najpopularniji na svetu - navijači SAD
očajni navijači amerike
IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley

„Osvojićemo Svetsko prvenstvo“, glasila je optimistična izjava navijača SAD uoči duela sa Belgijancima u osmini finala, reflektujući raspoloženje u čitavoj Americi.

Ispred stadiona u Sijetlu mnogi su bili oduševljeni činjenicom da je napadač Balogan dobio dozvolu da igra uprkos direktnom crvenom kartonu u prethnom kolu.

Balogan, koji je postigao tri gola na Svetskom prvenstvu, bio je starter protiv Belgije, ali ostavio je prilično bled utisak.

Upitan da li je na njega uticalo to što je bio u centru pažnje uoči meča, selektor američke reprezentacije, Srgentinac Maurisio Poketino je odgovorio: „Nije uticalo na našu igru. To nije izgovor. Nije bio naš dan".

Ipak, Poketinu se nije dopalo mnogo toga oko afere u vezi sa poništenim crvenim kartonom njegovom igraču.

„Koja je svrha vređati ili dobijati mnogo loših poruka?

„Mnogi ljudi su me razočarali. U prvi plan su stavili politiku i manipulacije, pričaju o etici i integritetu...", rekao je.

Selektor Belgije, Španac Rudi Garsija otkrio je da mu je Balogan prišao odmah posle utakmice.

„Došao je da razgovara sa mnom, to mi se baš dopalo.

„Nije njegova krivica, nije on kriv i to sam mu i rekao", preneo je Garsija.

'Poništite i ovo': Belgijanci zadirkuju Trampa

belgija, romelu lukaku
Stephen Brashear/EPA/Shutterstock

Skandal oko poništavanja crvenog kartona američkom fudbaleru Baloganu, tačnije odlaganje primene supsnezije koju nosi crveni karton, ujedinila je ekipu Belgije.

Vezista Nikola Raskin rekao je da su svi u belgijskoj reprezentaciji bili preplavljeni „osećajem nepravde“ i da su zato bili odlučni da odgovore na terenu.

Kapiten Belgije Juri Tilemans kaže da je skandal podigao njegov tim.

„Pričali smo i dogovorili se da moramo da odgovorimo na terenu. To smo i uradili“, rekao je.

Nakon što je Belgija postigla četvrti gol, nekoliko njihovih igrača je proslavljalo u stilu sličnom „Trampovom plesu“ - njihanje kukovima i mahanje rukama.

Na zvaničnom Instagram nalogu belgijske reprezentacije podsmevali su se Amerikancima, objavljujući sliku napadača Romelua Lukakua kako se za uvo uz komentar: „Poništite i ovo“.

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(BBC News, 07.07.2026)

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