ANEM: Nedopustiva politika koja se sprovodi prema novinarima iz Crne Gore

Odluka zvaničnog Beograda da zabrani ulazak u zemlju dvojici novinara iz Crne Gore, kao odgovor na odluku tamošnjih vlasti da bez konsultacija sa novinarskim udruženjima zabrani ulazak vlasniku Informera Draganu J. Vučićeviću, potvrdila je ocene međunarodnih organizacija da su uslovi za život i rad novinara u Srbiji danas "među najgorima u Evropi", saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Ta organizacija osudila je ograničavanje slobode kretanja novinara i građana u bilo kojoj zemlji, ukoliko ono nije zasnovano na pravosnažnoj sudskoj odluci, "donetoj u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima ljudskih prava".

"Taj princip važi za sve, uključujući i Dragana J. Vučićevića, koji se predstavlja kao novinar, iako svojim javnim delovanjem, kao i uređivačkom politikom medija kojim rukovodi, kontinuirano krši Kodeks novinara i novinarki Srbije. Šteta koju proizvode takve medijske prakse je nesaglediva, ali eventualna odgovornost mora biti utvrđivana isključivo u skladu sa zakonom i kroz nadležne institucije. Odmazda usmerena prema profesionalnim novinarima iz Crne Gore, koji sa odlukom crnogorskih vlasti nemaju nikakve veze, potpuno je neprihvatljiva", navode iz ANEM-a.

Oni su, na osnovu poslednjih izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, naveli da ćezbog zabrane ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, koju su ocenili kao neprihvatljivu, "posledice snositi desetine profesionalnih novinarki i novinara iz Crne Gore prilikom ulaska u Srbiju".

"Pozivamo Evropsku komisiju da zaštiti novinare kojima se neopravdano ograničava sloboda kretanja i onemogućava obavljanje profesionalnog novinarskog posla, kao i da posreduje u uspostavljanju uslova koji će omogućiti nesmetan rad.