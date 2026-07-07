ANEM: Nedopustiva politika koja se sprovodi prema novinarima iz Crne Gore
Ta organizacija osudila je ograničavanje slobode kretanja novinara i građana u bilo kojoj zemlji, ukoliko ono nije zasnovano na pravosnažnoj sudskoj odluci, "donetoj u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima ljudskih prava".
"Taj princip važi za sve, uključujući i Dragana J. Vučićevića, koji se predstavlja kao novinar, iako svojim javnim delovanjem, kao i uređivačkom politikom medija kojim rukovodi, kontinuirano krši Kodeks novinara i novinarki Srbije. Šteta koju proizvode takve medijske prakse je nesaglediva, ali eventualna odgovornost mora biti utvrđivana isključivo u skladu sa zakonom i kroz nadležne institucije. Odmazda usmerena prema profesionalnim novinarima iz Crne Gore, koji sa odlukom crnogorskih vlasti nemaju nikakve veze, potpuno je neprihvatljiva", navode iz ANEM-a.
Oni su, na osnovu poslednjih izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, naveli da ćezbog zabrane ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, koju su ocenili kao neprihvatljivu, "posledice snositi desetine profesionalnih novinarki i novinara iz Crne Gore prilikom ulaska u Srbiju".
"Pozivamo Evropsku komisiju da zaštiti novinare kojima se neopravdano ograničava sloboda kretanja i onemogućava obavljanje profesionalnog novinarskog posla, kao i da posreduje u uspostavljanju uslova koji će omogućiti nesmetan rad.
(Beta, 07.07.2026)