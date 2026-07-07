Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Beta pre 20 minuta

Dizel gorivo u Severnoj Makedoniji od danas je skuplje za 2,5 denara (oko pet dinara), a benzini za jedan denar (dva dinara).Maksimalna maloprodajna cena litra "eurodizela" na makedonskim pumpama je 82,5 denara, bezolovnog benzina "eurosuper 95" – 85,5 denara, a a bezolovnog benzina "eurosuper 98" – 87,5 denara.

Prema odluci Regilatorne komisije za energetiku (erc.org.mk), maloprodajna cena ekstra lakog ulja je povećana za dva denara i litar sada košta 81,5 denara, dok je mazut pojeftinio zа 0,265 denara i kilogram tog goriva je sada 41,23 denara.

(Beta, 07.07.2026)