Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Beta pre 20 minuta

 Dizel gorivo u Severnoj Makedoniji od danas je skuplje za 2,5 denara (oko pet dinara), a benzini za jedan denar (dva dinara).Maksimalna maloprodajna cena litra "eurodizela" na makedonskim pumpama je  82,5 denara, bezolovnog benzina "eurosuper 95" – 85,5 denara, a a bezolovnog benzina "eurosuper 98" –  87,5 denara.

Prema odluci Regilatorne komisije za energetiku (erc.org.mk), maloprodajna cena ekstra lakog ulja je povećana za dva denara i  litar sada košta 81,5 denara,  dok je mazut pojeftinio zа 0,265 denara i kilogram tog goriva je sada 41,23 denara.

(Beta, 07.07.2026)

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