Hitna pomoć: Jedna osoba teško povređena u sudaru autobusa i dva automobila u Batajnici

Beta pre 47 minuta

Jedna osoba teško je povređena u sudaru autobusa i dva automobila koji se protekle noći dogodio u Batajnici, rečeno je Beti u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda dogodila se na uglu ulica majora Radosavljevića i Stevana Dubajića, a povređena osoba prevezena je u Urgentni centar.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 106 puta tokom noći, od čega 30 puta na javnim mestima.

Za pomoć službi Hitne pomoći su se najčešće javljali hronični bolesnici.

(Beta, 07.07.2026)

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