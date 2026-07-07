Jovanović (CLS): Šapić poslao istoričara na sastanak o krizi javnog prevoza
On je Šapiću postavio pitanje da li je tačno da su pre njegovog mandata plaćanja iz budžeta prevoznicima iznosila 30 milijardi dinara, a ove godine čak 50 i gde se "pojede" 20 milijardi dinara na godišnjem nivou.
"Da li je tačno da GSP Beograd duguje dobavljačima 6,7 milijardi dinara i da oni više neće da opslužuju ovo preduzeće, ukoliko im se ne plati", upitao je Jovanović.
Pitao je i da li je tačno da Grad Beograd duguje privatnim prevoznicima 3,9 milijardi dinara i da oni prete momentalnom obustavom prevoza putnika, ukoliko se ove obaveze ne izmire, kao i da li je tačno da od 2015. godine nije urađena nijedna nova studija o potrebama javnog prevoza u Beogradu, te da u prethodne tri godine ne radi softver za brojanje putnika u javnom prevozu?
"Ukoliko gospodin Šapić ne želi da odgovori na ova pitanja, ili ga ova problematika ne zanima, neka nas barem ne zamajava kružnim tokovima i skulpturama", poručio je Jovanović.
(Beta, 07.07.2026)