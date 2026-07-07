Jovanović (CLS): Šapić poslao istoričara na sastanak o krizi javnog prevoza

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je da se gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nije pojavio na jučerašnjem sastanku na Andrićevom vencu o krizi javnog prevoza, već je na sastanak poslao člana svog kabineta Gorana Medakovića koji je po struci istoričar. "Gospodin Šapić ima pravo da smatra da predsednik države ne treba da se meša u gradska pitanja, ali ga to ne oslobađa odgovornosti za kolaps javnog prevoza u Beogradu i za obavezu da odgovori na neka suštinska pitanja", istakao je Jovanović u saopštenju.

On je Šapiću postavio pitanje da li je tačno da su pre njegovog mandata plaćanja iz budžeta prevoznicima iznosila 30 milijardi dinara, a ove godine čak 50 i gde se "pojede" 20 milijardi dinara na godišnjem nivou.

"Da li je tačno da GSP Beograd duguje dobavljačima 6,7 milijardi dinara i da oni više neće da opslužuju ovo preduzeće, ukoliko im se ne plati", upitao je Jovanović.

Pitao je i da li je tačno da Grad Beograd duguje privatnim prevoznicima 3,9 milijardi dinara i da oni prete momentalnom obustavom prevoza putnika, ukoliko se ove obaveze ne izmire, kao i da li je tačno da od 2015. godine nije urađena nijedna nova studija o potrebama javnog prevoza u Beogradu, te da u prethodne tri godine ne radi softver za brojanje putnika u javnom prevozu?

"Ukoliko gospodin Šapić ne želi da odgovori na ova pitanja, ili ga ova problematika ne zanima, neka nas barem ne zamajava kružnim tokovima i skulpturama", poručio je Jovanović.