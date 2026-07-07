Mađarski javni servis obustavio informativni program, u toku reorganizacija

Beta pre 4 sati

Emitovanje informativnog programa mađarskog javnog televizijskog kanala M1 privremeno je obustavljeno danas popodne, ne radi ni portal Hirado.hu, a na talasima Radija Košut emituje se muzički program, bez vesti.

Na M1 i na Hirado.hu objavljeno je: "Javni medijski servis ne sme da laže. Izvinjavamo se što smo to tokom dugih godina ipak činili! Javni medijski servis se sada transformiše kako bi ubuduće bio nezavisan i verodostojan. Informativni program je privremeno obustavljen. Ostanite uz nas!".

Mađarski portal Telex prenosi da će po saopštenju mađarske novinske agencije MTI, M1 od 19.56 časova emitovati "u privremenom formatu, sa filmskim programom i bez informativnih emisija".

"Na frekvenciji Radija Košut privremeno će se emitovati program Radija Bartok, dok će se informativni sadržaji postepeno vraćati u program po formiranju novog rukovodstva informativne redakcije. Ostali programi javnog servisa, uključujući sportski kanal M4 Sport, nastavljaju emitovanje bez značajnijih promena", navodi Telex.

Taj portal je naveo da je premijer Peter Mađar ocenio na društvenoj mreži Fejsbuk da je u toku "istorijsko zaustavljanju propagande".

Mađar i predstavnici njegove stranke Tisa najavljivali su pred izbore na kojima su proletos pobedili, da će na javnom medijskom servisu ukinuti partijsku propagandu finansiranu državnim novcem.

Po završetku prelaznog perioda rukovodstvo javnog medijskog servisa biće izabrano putem javnog konkursa.

(Beta, 07.07.2026)