Maloletnik iz Novog Pazara poginuo, troje povređeno u nesreći na Goliji

Beta pre 28 minuta

Maloletnik iz Novog Pazara star 15 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji, javlja RTS.

U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.

Uzrok nesreće još nije poznat, a u njoj je učestvovalo jedno vozilo.

Policija i vatrogasci su još uvek na terenu.

Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog ovog događaja, dodaje RTS.

(Beta, 07.07.2026)

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