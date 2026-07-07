Maloletnik iz Novog Pazara poginuo, troje povređeno u nesreći na Goliji

Beta pre 28 minuta

Maloletnik iz Novog Pazara star 15 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji, javlja RTS.

U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.

Uzrok nesreće još nije poznat, a u njoj je učestvovalo jedno vozilo.

Policija i vatrogasci su još uvek na terenu.

Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog ovog događaja, dodaje RTS.

(Beta, 07.07.2026)