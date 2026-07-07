Osamnaest osoba povređeno u ekspozijama u Damasku, Makronova poseta se nastavlja po planu

Beta pre 47 minuta

Osamnaest osoba, uključujući četvoricu policajaca, povređeno je u dve eksplozije u blizini Ministarstva turizma u Damasku danas, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije.

Naveli su da incident nije predstavljao pretnju za zvaničnu posetu francuskog predsednika Emanuela Makrona, koja se nastavlja prema planu.

U izjavi za agenciju SANA, ministarstvo je navelo da su Snage unutrašnje bezbednosti otkrile dve eksplozivne naprave tokom terenskih operacija i da su specijalizovane jedinice započele postupak njihovog deaktiviranja. Naprave su eksplodirale dok su bile u toku pripreme za njihovo uklanjanje.

Preliminarni nalazi pokazuju da su obe naprave bile improvizovane, navelo je ministarstvo. Jedna je bila postavljena u vozilu parkiranom pored puta, dok je druga bila skrivena u kontejneru za smeće.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile okolnosti napada i identifikovali odgovorni, saopštilo je ministarstvo.

Ministarstvo je istaklo da se mesto eksplozije nalazilo van bezbednosnog područja određenog za boravak Makrona i da nije predstavljalo direktnu pretnju njegovom smeštaju niti zvaničnoj poseti.

Predsednik Sirije Ahmad al-Šara primio je danas Makrona u Palati naroda u Damasku.

Makron je sinoć doputovao u Siriju, što je prva poseta jednog francuskog predsednika toj zemlji od 2009. godine. Sirijski zvaničnici su ovu posetu opisali kao početak nove faze u sirijsko-francuskim odnosima, zasnovane na međusobnom poštovanju i ravnopravnom partnerstvu.

Francuskog predsednika prati delegacija investitora i predstavnika francuskih kompanija, sa ciljem jačanja ekonomske saradnje.

(Beta, 07.07.2026)