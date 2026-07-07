Poslanici nastavili raspravu izmenama Zakona o dopingu, ZLF kritikuje izmene izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nakon jednočasovne pauze nastavili su danas sednicu predstavljanjem izmene Zakona o prestanku dopinga o sportu i nastavili raspravu o izmenama izbornih zakona.

Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Nada Macura predstavila je izmene Zakona o prestanku dopinga, među kojima će biti izmicanje postupaka iz sportskih saveza.

"Nacionalni sportski savezi više neće moći sami da utvrđuju disciplinske mere i vode postupke, jer se to pokazalo kao prostor za potencijalni sukob interesa", navela je Macura.

Ministar sporta Zoran Gajić izjavio je da će u septembru biti organizovan izvršni odbor Svetske antidoping organizacije u Beogradu.

Dodao je da je policija zaplenila nedozvoljena sredstva u vrednosti od nekoliko stotina hiljada evra, i nekoliko stotina kilograma tih sredstava.

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Đorđe Pavićević ocenio je da izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti SNS pokušava da izlazi u susret zahtevima za poštenim i slobodnim izbprima, ali da je to "samo na prvi pogled".

"Njima očigledno nije stalo do poštenih i slobodnih izbora jer oni na poštenim i slobodnim izborima koji nisu oni organizovali nikada nisu ni pobedili", naveo je Pavićević.

Dodao je da je organizacija Centar za društveno stabilnost prošle godine potrošio oko 82.000.000 dinara, što je prema njegovim rečima 40 puta više nego što je trošilo 2004. ili 2003. godine.

Parlament: Koalicioni partneri SNS najavili podršku zakonskim predlozima

U Skupštini Srbije određena je jednočasovna pauza nakon prepodnevne rasprave u kojoj su poslanici vlasti i opozicije iznele dijemtralno suprotne stavove o predloženim zakonskim izmenama.

Poslanici koalicionih partnera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) su najavili da će glasati o svih 18 tačaka dnevnog reda, dok su iz stranke "Srbija centar" (SRCE) i Zeleno levog fronta (ZLF) kritikovali zakonske predloge o finansiranju političkih aktivnosti i o kontroli zagađivanja životne sredine.

Zakonske predloge vlasti podržali su poslanici Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić, Socijaldemokatske stranke Srbije Jasmina Karanac i Saveza vojvođanskih Mađara (SVN) Boris Bajić, kao i Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) Hađi Milorad Stošić i više poslanika Socijalističke partije Srbije.

Bajić (SVM) je kazao da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti predstavlja nastavak rada na unapređenju izbornog zakonodavstva i poverenja građana u izborni proces.

Dodao je da je taj predlog usklađen s preporukama Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i ocenio da to pokazuje da unapređenje izbornog zakonstva nije politička odluka, već konstantan proces.

Poslanica opozicione stranke SRCE Verica Milanović smatra da taj zakonski predlog neće doprineti unapređenju izbornog procesa niti će sprečiti funkcionersku kampanju koju sprovodi vlast već 14 godina, a plaćaju je svi građani.

Ona smatra da predložene zakonske izmene neće sprečiti ni zloupotrebe u javnim preduzećima za koje je optužila vladajuću SNS.

"Neće sprečiti zloupotrebe u javnim preduzećima i ucenjivanje zaposlenih da moraju podržavati aktivnosti SNS ili će ostati bez posla. Neće se promeniti ništa ni sa ovim predlogom da se sada mogu u izbornoj kampanji koristiti imovina javnih preduzeća i ustanova i lokalnih samouprava". kazala je ona.

Poslanik ZLF Rober Kozma je kritikovao odredbe Predloga zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, te ocenio da će zbog ponašanja vlasti one ostati "mrtvo slovo na papiru".

Pozvao je resornu ministarku Saru Pavkov da prošeta ulicama najzagađenijih gradova u Srbiji, među koje je ubrojao i Beograd, i da porazgovara sa građanima koji udišu zagađene čestice.

Poslanica Stranke demokratske akcije Sandžaka Mirela Kelmber je pozvala vlast da usvoji amandmane te stranke na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, da bi mogao da se primenjuju i u opštinama Sandžaka.

Kazala je, navodeći niz primera s problemima u toj oblasti u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju (...) da bi zakon trebalo da se odnosi i na "nesanitarne deponije".

Ona je ukazala da zaštita životne sredine ne može ostati samo na zakonskim odredbama, već mora biti praćena konkretnim ulaganjima i odgovornošću države, te ukazala da je činjenici da građani Sandžaka godinama snose posljedice nebrige države.

Predstavila je amandmane SDA Sandžaka kojima se traži da država utvrdi program teritorijalne dostupnosti infrastrukture za upravljanje otpadom, preuzme odgovornost za razvoj neophodnih kapaciteta i obezbedio jednake uslove za sve građane.

Posebno je ukazano na potrebu hitne sanacije nesanitarnih deponija, koje predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, bez obzira na njihov pravni status.

Deo zasedanja obeležila je i rasprava poslanika Narodnog pokokreta Srbije (NPS) Miroslava Aleksića i Đorđa Stankovića i poslanika SNS Aleksandra Mirkovića i poslanice SPS Dunje Simonović Bratić o temama van dnevnog reda i predstojećim izborima ali i Predlogu autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima.

Stanković (NPS) je vladajuću koaliciju optužio za kriminal i korupciju tvrdeći da je miting SNS 27. juna u Beogradu koštao tri miliona evra dok je Aleksić (NPS) optužio vlast da koristi "svoje medijske trovačnice" za obračun sa svima koji misle drugačije, zbog čega je neophodan profesionalan REM.

Aleksić je kazao da se NPS uvek zalaže da institucije budu profesionalne i nezavisne i da je to u interesu građana.

Mirković (SNS) je odbacio kritike Stankovića a NPS je nazvao delom "ringe raja koalicije" dok je Bratić Simonović (SPS) kazala da je profesionalan REM potreban i zbog onih koji su objavili da je usled policijskog nasilja preminuo dečak u Valjevu, da je pretučena devojka u policiji iako ona nije ni bila u policijskoj stanici.

Poslanici Skupštine Srbije započeli su u ponedeljak vanrednu sednicu sa 18 tačaka dnevnog reda, uključujući i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, još jedan u nizu izbornih zakona.

Ove izmene zakona je, kao i prethodne iz oblasti izbora kojima se ispunjava deo preporuka ODIHR, predložio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović.

Na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja je i Predlog autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, u delu u kojem se tumače ostavke članova saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM)

Kako je ranije rečeno na sednici Odbora za kulturu i informisanje, zakon će se tumačiti tako da ostavke koje je podnelo četvoro izabranih članova - nisu validne jer su podnete pre nego što su članovi stupili na dužnost.

Tako bi se otvorila mogućnost da se članovi REM-a ipak vrate u ovo telo, koje bi onda imalo osmoro članova, dok bi deveti bio biran naknadno.

Poslanici raspravljaju i o Predlogu zakona o oružju i municiji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza sa sedištem u Srbiji kao i o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Na dnevnom redu su Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima, Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Predlog zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) o elektronskom tovarnom listu, i Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku za pritužbe, takođe su na dnevnom redu.

Pred poslanicima će biti i Predlog autentičnog tumačenja odredbe Člana 231a. Stav 12. Tačka 2. Zakona o vazdušnom saobraćaj i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Izjašnjavaće se i o listama kandidata za izbor predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge i o Predlogu odluke o izmeni Odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije.

O svih 18 tačaka debatuje se objedinjeno.