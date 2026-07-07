Rasprava poslanika SSP-a i ministarke Đurđević Stamenkovski o zakonu o roditelju-negovatelju

Narodni poslanici nastavili su danas oko 10 časova objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda skupštinskog zasedanja, među kojima je i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Narodni poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pozvao je ministarku Milicu Đurđević Stamenkovski da prihvati amandmane SSP-a na Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

"U predlogu SSP-a ne da postoji deo po kojem roditelji dobijaju radni staž i ostvaruju pravo na penziju, nego je to jedna od ključnih stvari u našem predlogu zakona", rekao je Đilas.

Dodao je da od vlasti traži da prihvati da "veći broj ljudi koji imaju decu sa smetnjama u razvoju dobije status roditelj-negovatelj sa čim se predsednik Republike Srbije saglasio 2023. godine".

"Znamo da to nisu male pare, ali ako na nešto država treba da potroši pare, to su ova deca i roditelji", rekao je Đilas, nakon čega je napustio sednicu parlamenta.

Đurđević Stamenkovski poručila je opozicionim poslanicima da oni nisu u Skupštini zbog nje, već zbog građana koji su im, kako je rekla, omogućili da budu narodni poslanici.

"Bez obzira na to šta ćete vi o meni da govorite, ja poštujem činjenicu da ste vi u ovoj sali prisutni, s obzirom na to da je ovo postala učestala praksa da poslanici bojkotuju rad parlamenta, ali ne bojkotuju poslaničke plate", rekla je ministarka.

Opozicioni poslanici ometali su govor Đurđević Stamenkovski pravljenjem buke udaranjem rukama o sto, na šta im je ona poručila da je to jedini argument koji oni mogu da iznesu.

"Sve ovde što vidite, pripada građanima Srbije, tako da kada udarate po tim klupama, zapravo to činite nad imovinom našeg naroda i građana Srbije", rekla je ministarka.

Istakla je da zakon o roditeljima-negovateljima treba da "donese sigurnost porodicama" i da "vrati nadu mnogim majkama i očevima".

"To što lupate dok govorim o majkama, najbolje govori koliko vam je ikada do njih bilo stalo, s obzirom na to da niste u stanju da svoje političke strasti ostavite po strani kada govorimo o ovoj važnoj temi", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić poručila je da "nije zgrožena" ponašanjem ministarke jer, kako je rekla, "ne očekuje mnogo više od nje".

"To što je ona vređala konstantno nas koji smo imenom i prezimenom osvojili gotovo 25 odsto građana Srbije, a ona nije prešla cenzus, pa je preletela kod vas u vlast koji ste je nazivali Milica lažljivica. Ja ne očekujem od nje ništa više", rekla je Tepić.

Poručila je predsedavajućoj Marini Raguš (SNS) da je dopustila da ministarka vređa opozicione poslanike, "priča potpuno van teme i izmišlja".

"Vi okrećete glavu na drugu stranu. Ignorišete, umesto da je prekinete i opomenete", rekla je Tepić.

Raguš je poručila da svi govornici moraju da govore o temama koje se nalaze na dnevnom redu.

"Molim dame i gospodu, ministre, da govorimo o temi dnevnog reda, da se lično ne obraćate jedni drugima, da poštujemo jedni druge", rekla je Raguš.