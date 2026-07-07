Socijalisti i demokrate Evropskog parlamenta pozvali EU da ne otvara novo poglavlje sa Srbijom

Beta pre 12 minuta

 Grupa socijalista i demokrata (S&D) u Evropskom parlamentu pozvala je Evropsku uniju da ne otvara novo pregovaračko poglavlje sa Srbijom dok ne budu ostvareni "suštinski pomaci u oblasti vladavine prava, demokratije i usklađivanja sa spoljnom politikom EU".

Uoči sutrašnjeg glasanja o godišnjem izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji, čiji je izvestilac Tonino Picula, ta politička grupa ocenila je da se u Srbiji tokom protekle godine dodatno pogoršalo stanje demokratije, uz nastavak slabljenja institucija, političkih prava i građanskih sloboda.

Grupa S&D je saopštila da se protivi mogućnosti otvaranja Klastera 3 u pretpristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, navodeći da bi to bilo "nagrađivanje" vlasti Srbije uprkos izostanku ključnih reformi.

U saopštenju je izražena zabrinutost zbog jačanja veza vlasti u Srbiji sa Komunističkom partijom Kine i zbog !kampanje zastrašivanja" osoba koje su govorile o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom velikog komemorativnog skupa 15. marta2025. godine u Beogradu.

Tonino Picula je izjavio da "građani Srbije žele slobodne, transparentne i poštene izbore, kao i mogućnost da izgrade bolju budućnost".

"Posle godina demokratskog nazadovanja, EU ne sme da nagradi vlast Srbije napredovanjem na evropskom putu na osnovu reformi koje predstavljaju samo privid promena", ocenio je Picula.

Dodao je da Evropski parlament podržava najavljeno obustavljanje dela sredstava EU namenjenih Srbiji i njihovo preusmeravanje na reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, podršku nezavisnim medijima, organizacijama civilnog društva i nezavisnom kulturnom sektoru.

Potpredsednica Grupe S&D za proširenje Ketlin Van Brempt ocenila je da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali kao demokratske države u kojoj građani mogu slobodno da glasaju, novinari da rade bez straha, a nosioci vlasti da budu odgovorni.

(Beta, 07.07.2026)

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