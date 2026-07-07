Tramp: Grenland treba da kontrolišu SAD, razmotrićemo prodaju F-35 Turskoj

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp danas je ponovio zahtev da Sjedinjene Države treba da preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

"To bi trebalo da kontrolišu Sjedinjene Države, a ne Danska", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari, gde učestvuje na samitu vojnog saveza NATO.

Tramp je naveo da je poluautonomno ostrvo pod upravom Danske važno za SAD, da je ono okruženo kineskim i ruskim brodovima i da neće dozvoliti da Grenland bude ugrožen.

Predsednik SAD je dodao da će razmotriti ukidanje sankcija Turskoj na nabavku američkih vojnih aviona F-35.

"Turska, u mnogim pogledima, bila je mnogo lojalnija od drugih zemalja za koje smo mislili da bi bile lojalne. Dakle, to je nešto, svakako, što bismo razmotrili. To je odličan avion, najbolji je, trenutno najbolji avion ubedljivo, i to je svakako nešto što ćemo razmotriti", rekao je Tramp.

Ankara je zbog nabavke ruskog sistema protivraketne odbrane S-400 2019. godine izbačena iz programa za nabavku i održavanje F-35, a između SAD i Turske nastale su tenzije.

Ukidanje sankcija Turskoj, uvedenih u skladu sa Zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima, pomoglo da se ponovni prijem zemlje u program za F-35 ubrza, ali bi u tom procesu ipak ostale druge pravne prepreke.

Ponovno dobijanje pristupa avionima F-35 jedan je od Erdoganovih glavnih ciljeva.

On je izrazio nadu da će SAD prodati F-35, rekavši da američki predsednik uvek stoji iza svoje reči.

Pristup Turske američkim F-35 avionima mogao bi da iskomplikuje odnose sa drugim zemljama.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je pozvao Trampa da ne prodaje borbene avione Turskoj, jer da bi to Izrael dovelo u opasnost.

"To nije sila mira i stabilnosti. Kada im date tu moć, videćete agresiju", rekao je Netanjahu za američku televiziju CNN.

Postoji i protivljenje među američkim predstavnicima u Kongresu tome da Turska dobije F-35 sve dok ruski sistem protivraketne odbrane ostane u njenom posedu.

Čak i ako se sankcije ukinu, Trampova administracija se i dalje suočava američkim zakonom koji sprečava Tursku da kupi borbene avione ako poseduje S-400.

(Beta, 07.07.2026)