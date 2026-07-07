Venecuela: Bilans žrtava zemljotresa porastao na 3.535, UN procenjuju 50.000 nestalih

Beta pre 22 minuta

Broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu 24. juna porastao je na 3.535, saopštilo je u ponedeljak uveče Ministarstvo informisanja Venecuele na društvenim mrežama.

"Zvanični bilans od 6. jula: 3.535 mrtvih, 16.740 povređenih", navodi se u saopštenju. 

Ujedinjene nacije (UN) procenjuju da je nestalo do 50.000 ljudi.

Nada da se pronađu preživeli je mala, a međunarodni spasilački timovi počinju da napuštaju Venecuelu.

Više od 17.000 ljudi je bez krova nad glavom, a 856 zgrada je oštećeno, prema podacima vlade. 

Mnoga raseljena lica žive na ulicama ili u parkovima.

Zemljotresi koji su pogodili Venecuelu bili su snage 7,2 i 7,5.

(Beta, 07.07.2026)

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