Venecuela: Bilans žrtava zemljotresa porastao na 3.535, UN procenjuju 50.000 nestalih
Beta pre 22 minuta
Broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu 24. juna porastao je na 3.535, saopštilo je u ponedeljak uveče Ministarstvo informisanja Venecuele na društvenim mrežama.
"Zvanični bilans od 6. jula: 3.535 mrtvih, 16.740 povređenih", navodi se u saopštenju.
Ujedinjene nacije (UN) procenjuju da je nestalo do 50.000 ljudi.
Nada da se pronađu preživeli je mala, a međunarodni spasilački timovi počinju da napuštaju Venecuelu.
Više od 17.000 ljudi je bez krova nad glavom, a 856 zgrada je oštećeno, prema podacima vlade.
Mnoga raseljena lica žive na ulicama ili u parkovima.
Zemljotresi koji su pogodili Venecuelu bili su snage 7,2 i 7,5.
(Beta, 07.07.2026)