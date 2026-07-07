Vremenska prognoza za sredu, 8. jul: Sutra prolazno naoblačenje sa kišom

Beta pre 2 sata

U Srbiji će sutra doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne, od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče će biti postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa.

U Beogradu će biti prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Uveče će biti razvedravanje sa severa. Vetar biće slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 29 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će narednih sedam dana preovlađivati sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena Celzijusa. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

U Beogradu se očekuje slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za sredu, 8. jul:

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova.

(Beta, 07.07.2026)