Ministri saobraćaja Srbije i Italije razgovarali o uspostavljanju železničke veze Beograd-Trst

Pomenuti i problemi profesionalnih vozača

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević sastala se danas sa ministrom infrastrukture i saobraćaja Italije Mateom Salvinijem, a jedna od glavnih tema sastanka bila je i ponovno uspostavljanje železničke veze između Beograda i Trsta. „Ovaj projekat uvršten je u razvojne planove Srbije do 2035. godine i predstavlja važan korak ka boljem regionalnom povezivanju, bržem protoku putnika i robe, kao i daljem razvoju održivog