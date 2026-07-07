Ministri saobraćaja Srbije i Italije razgovarali o uspostavljanju železničke veze Beograd-Trst

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Ministri saobraćaja Srbije i Italije razgovarali o uspostavljanju železničke veze Beograd-Trst

Pomenuti i problemi profesionalnih vozača

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević sastala se danas sa ministrom infrastrukture i saobraćaja Italije Mateom Salvinijem, a jedna od glavnih tema sastanka bila je i ponovno uspostavljanje železničke veze između Beograda i Trsta. „Ovaj projekat uvršten je u razvojne planove Srbije do 2035. godine i predstavlja važan korak ka boljem regionalnom povezivanju, bržem protoku putnika i robe, kao i daljem razvoju održivog
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