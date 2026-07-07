"Bolestan je, star je čovek" Oglasila se kuma Male Cane (46) i pevača (88) koji je doživeo moždani udar, evo šta kaže

Blic pre 34 minuta
"Bolestan je, star je čovek" Oglasila se kuma Male Cane (46) i pevača (88) koji je doživeo moždani udar, evo šta kaže

Branka Sovrlić je potvrdila da je Bajić u bolnici u Beogradu i izrazila nadu u njegov oporavak.

Mala Cana je izjavila da je stanje i dalje loše i da je životno ugrožen, te da mu uskoro dolazi nefrolog. Pevač narodne muzike, Andrija Bajić (88), nalazi se u kritičnom zdravstvenom stanju i lekari se bore za njegov život nakon što je pretrpeo moždani udar. Povodom ove situacije oglasila se i njihova kuma, pevačica Branka Sovrlić, koja je potvrdila da je upoznata sa tim da je Bajić u bolnici. S obzirom na to da je na putu, Branka je navela da nema najnovije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Loše je": Mala Cana otkriva ko joj je od kolega ponudio pomoć za 41 godinu starijeg muža, ovo su novi detaji zdravstvenog…

"Loše je": Mala Cana otkriva ko joj je od kolega ponudio pomoć za 41 godinu starijeg muža, ovo su novi detaji zdravstvenog stanja pevača: "Čula sam se sa njegovim ćerkama"

Blic pre 14 minuta
Oglasila se kuma Andrije Bajića i Male Cane: Branka Sovrlić o zdravstvenom stanju pevača: Nadam se...

Oglasila se kuma Andrije Bajića i Male Cane: Branka Sovrlić o zdravstvenom stanju pevača: Nadam se...

Kurir pre 59 minuta
Vera Matović se oglasila povodom slučaja Andrije Bajića: Čula sam da je... Pevačica i o njegovim ćerkama koje su napale Canu…

Vera Matović se oglasila povodom slučaja Andrije Bajića: Čula sam da je... Pevačica i o njegovim ćerkama koje su napale Canu: Šta ima ko da se meša!

Kurir pre 19 minuta
Mala Čana spas traži u veri! Njenom suprugu Andriji Bajiću se bore za život, ona ne prestaje da se moli: Optužila njegove…

Mala Čana spas traži u veri! Njenom suprugu Andriji Bajiću se bore za život, ona ne prestaje da se moli: Optužila njegove ćerke za nasilje

Kurir pre 54 minuta
"Uradiće sve da nas rastave": Pevač i dalje životno ugrožen, a evo šta su ćerke poručile Cani nakon tuče u bolnici

"Uradiće sve da nas rastave": Pevač i dalje životno ugrožen, a evo šta su ćerke poručile Cani nakon tuče u bolnici

Mondo pre 29 minuta
"Podaj mu snage da izdrži..." Mala Cana se oglasila zbog stanja Andrije Bajića: "Životno je ugrožen"

"Podaj mu snage da izdrži..." Mala Cana se oglasila zbog stanja Andrije Bajića: "Životno je ugrožen"

Telegraf pre 34 minuta
Najbogatija pevačica na estradi bila kuma Maloj Cani i Bajiću (88): Njemu se sada bore za život

Najbogatija pevačica na estradi bila kuma Maloj Cani i Bajiću (88): Njemu se sada bore za život

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Ova poznata dama je ćerka čuvenog Ozrena Soldatovića iz "Srećnih ljudi": Krenula je očevim stopama, a on nije krio da se borio…

Ova poznata dama je ćerka čuvenog Ozrena Soldatovića iz "Srećnih ljudi": Krenula je očevim stopama, a on nije krio da se borio sa velikim porokom

Kurir pre 4 minuta
Ako vam leti otiču noge i stopala, ovo bi mogao biti razlog

Ako vam leti otiču noge i stopala, ovo bi mogao biti razlog

Lepota i zdravlje pre 4 minuta
Da li leti treba menjati temperaturu frižidera?

Da li leti treba menjati temperaturu frižidera?

Nova pre 4 minuta
(Paparaco) Uhvatili smo Daru Bubamaru sa 20 godina mlađim dečkom Prve slike sa odmora, baškare se u Crnoj Gori, evo kako su se…

(Paparaco) Uhvatili smo Daru Bubamaru sa 20 godina mlađim dečkom Prve slike sa odmora, baškare se u Crnoj Gori, evo kako su se ponašali

Blic pre 4 minuta
Svaki Ekspo imao je svoje heroje. Beograd će imati Plejmejkere

Svaki Ekspo imao je svoje heroje. Beograd će imati Plejmejkere

Telegraf pre 4 minuta