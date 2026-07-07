"Bolestan je, star je čovek" Oglasila se kuma Male Cane (46) i pevača (88) koji je doživeo moždani udar, evo šta kaže

Branka Sovrlić je potvrdila da je Bajić u bolnici u Beogradu i izrazila nadu u njegov oporavak.

Mala Cana je izjavila da je stanje i dalje loše i da je životno ugrožen, te da mu uskoro dolazi nefrolog. Pevač narodne muzike, Andrija Bajić (88), nalazi se u kritičnom zdravstvenom stanju i lekari se bore za njegov život nakon što je pretrpeo moždani udar. Povodom ove situacije oglasila se i njihova kuma, pevačica Branka Sovrlić, koja je potvrdila da je upoznata sa tim da je Bajić u bolnici. S obzirom na to da je na putu, Branka je navela da nema najnovije