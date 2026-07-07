"Dobar i otvoren razgovor" Vučić se sastao sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom (foto)

Sastanak je održan u Palati Srbija Stefančuk je stigao u Beograd u ponedeljak uveče, gde ga je dočekala Ana Brnabić na aerodromu Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Sastanak se održao u Palati Srbija. - Dobar i otvoren razgovor sa