(Foto) Savsko jezero je puno meduza, a evo šta to govori o kvalitetu vode. Na našu Adu Ciganliju došle su iz Kine, evo kako izgledaju i da li su opasne.

Meduze najčešće primete deca u plićaku iako su potpuno bezopasne za ljude.

Ove meduze su poreklom iz Kine, a u Srbiji su prisutne od 60-ih godina prošlog veka. Kako stvari stoje čini se da Ada Ciganlija s pravom nosi epitet "Beogradsko more". Možda nema slanu vodu, ali zato ima - meduze. Nekoliko njih je usnimila i naša čitateljka, a stručnjaci otkrivaju da li su opasne za ljude. Male meduze od pet milimetara do oko dva centimetara najčešće primete deca igrajući se u plićaku Ade Ciganlije, što instiktivno može da ih uplaši, tada nastaje