Lomio čaše i flaše u kafani dok je nosio nanogicu! Optuženi u slučaju ubistva Zorana Goleta pravio haos u u Inđiji

Blic pre 13 minuta
Lomio čaše i flaše u kafani dok je nosio nanogicu! Optuženi u slučaju ubistva Zorana Goleta pravio haos u u Inđiji

Za ubistvo Zorana Goleta jedini osumnjičeni je Miloš Š.K., dok su ostali osumnjičeni za nasilničko ponašanje.

Nakon hapšenja, Đorđu B, S. D. i Aleksandru S. ukinut je pritvor i brane se sa slobode, dok je Milošu produžen pritvor. Stojan D. (37) iz Inđije obuhvaćen je postupkom koji se pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici vodi zbog ubistva Zorana Goleta (44), koje se na teret stavlja Milošu Š. K. Stojanu se u tom postupku ne stavlja na teret ubistvo, već nasilničko ponašanje, a određena mu je i mera elektronskog nadzora – nanogica. Ipak, u nedelju oko 23.30 časova,
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Lomio čaše i flaše u kafani dok je nosio nanogicu! Optuženi u slučaju ubistva Zorana Goleta pravio haos u u Inđiji

Lomio čaše i flaše u kafani dok je nosio nanogicu! Optuženi u slučaju ubistva Zorana Goleta pravio haos u u Inđiji

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