"Onesvestila sam se, hteli su da me zadrže u bolnici" Ženi Andrije Bajića pozlilo: "Znam da zvuči strašno, ali ja ne vidim dalje"

Opisala je i sukobe sa pastorkama, navodeći da ju je muž zamolio da ostane dostojanstvena i da pazi na njegovu familiju.

Cana je istakla da joj više nije stalo do života nakon muževljeve smrti i da ne vidi smisao dalje. Žena Andrije Bajića, Mala Cana, kroz suze je govorila o pokojnom mužu. Ona kaže da je i njeno zdravstveno stanje narušeno, da joj je od stresa pozlilo kao i da je odbila bolničko lečenje. Mala Cana kaže da je izgubila apetit i da joj se slošilo zbog čega su želeli da je zadrže na bolničkom lečenju što je ona odbila, jer je u tom trenutku Andrija bio kritično. -