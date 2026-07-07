"Pijačni barometar" na početku jula: Paradajz pojeftinio za čitavih 100 dinara, ali skoro sve vrste mesa poskupele! Detaljan cenovnik

Blic pre 48 minuta
"Pijačni barometar" na početku jula: Paradajz pojeftinio za čitavih 100 dinara, ali skoro sve vrste mesa poskupele! Detaljan…

Razlike u cenama poljoprivrednih proizvoda između gradova su veoma izražene, ponekad i do tri puta.

Meso, posebno juneće, svinjsko i pileće, poskupelo je u većini gradova, dok mlečni proizvodi, kao što su sir i kajmak, imaju najveće razlike u cenama između severa i juga zemlje. Dok statistički podaci o cenama poljoprivrednih proizvoda na malo pokazuju da su za proteklih mesec dana pojeftinile pojedine vrste povrća i voća na pijacama Srbije, meso u marketima je poskupelo. Kako pokazuje prvi “pijačni barometar” za početak jula, a na osnovu podataka Republičkog
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