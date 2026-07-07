Sedeo u Barseloni, čekao novac da nastavi sa bekstvom. Drugi ušao u Srbiju sa bratovom ličnom kartom: Evo kako su pali osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana i dokle je stigao slučaj.

Blic pre 28 minuta
Sedeo u Barseloni, čekao novac da nastavi sa bekstvom. Drugi ušao u Srbiju sa bratovom ličnom kartom: Evo kako su pali…
Skoro dve godine kasnije, Daničić je uhapšen u Grockoj po povratku u Srbiju, dok je Gačević lociran i uhapšen u Barseloni Ubistvo je zabeleženo nadzornim kamerama, a istraga je potvrdila da su napadači Stefanu naneli smrtonosne povrede dok je pokušavao da pobegne MMA borac i srpski reprezentativac Stefan Savić (23) ubijen je na Dorćolu u noći između 24. i 25. februara 2024. godine. Napadači, koje su snimile nadzorne kamere i za koje je utvrđeno da su Vasilije
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