Sedeo u Barseloni, čekao novac da nastavi sa bekstvom. Drugi ušao u Srbiju sa bratovom ličnom kartom: Evo kako su pali osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana i dokle je stigao slučaj.

Skoro dve godine kasnije, Daničić je uhapšen u Grockoj po povratku u Srbiju, dok je Gačević lociran i uhapšen u Barseloni Ubistvo je zabeleženo nadzornim kamerama, a istraga je potvrdila da su napadači Stefanu naneli smrtonosne povrede dok je pokušavao da pobegne MMA borac i srpski reprezentativac Stefan Savić (23) ubijen je na Dorćolu u noći između 24. i 25. februara 2024. godine. Napadači, koje su snimile nadzorne kamere i za koje je utvrđeno da su Vasilije