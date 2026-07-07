(Video) Jedan putnik podlegao povredama nakon prevrtanja autobusa! Prvi snimci teške saobraćajne nesreće u Turskoj: Na licu mesta jeziv prizor, 40 ljudi hitno prevezeno u bolnice

Blic pre 3 sata
(Video) Jedan putnik podlegao povredama nakon prevrtanja autobusa! Prvi snimci teške saobraćajne nesreće u Turskoj: Na licu…

Među povređenima je 38 putnika, dva vozača i još jedna osoba, pri čemu su tri osobe teško povređene Vozač autobusa je priveden, a istraga o uzrocima nesreće je u toku.

Sve povređene osobe prevezene su u bolnice Jedan putnik (92) podlegao je povredama nakon što se autobus pun putnika prevrnuo u Turskoj. Lečenje za još 40 povređenih ljudi se nastavlja u bolnicama. U Turskoj se prevrnuo putnički autobus nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom zbog klizavog kolovoza. Teško povređeni putnik star 92 godine preminuo je, dok se lečenje još 40 povređenih nastavlja u bolnicama. Putnički autobus, koji je saobraćao na liniji
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