Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom

Blic pre 5 minuta
Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom

Prethodno se Urkiza sastao sa predsednikom Vlade Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem.

Urkiza je pohvalio Srbiju kao dragocenog partnera Interpola. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Sastanak Vučića i Urkiza održava se u Palati Srbija. Urkiza se u ponedeljak sastao sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. On je, posle sastanka sa Dačićem, rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je
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