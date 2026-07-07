Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom

Prethodno se Urkiza sastao sa predsednikom Vlade Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem.

Urkiza je pohvalio Srbiju kao dragocenog partnera Interpola. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Sastanak Vučića i Urkiza održava se u Palati Srbija. Urkiza se u ponedeljak sastao sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. On je, posle sastanka sa Dačićem, rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je