Belgijanci prete ukoliko zaigra Balogun: „Ukoliko se njegovo ime nađe u sudijskom zapisniku…“

Meč osmine finala Mundijala između selekcija SAD i Belgije postaje mnogo „više od igre“.

Nakon što je FIFA odbila žalbu Fudbalskog Saveza Belgije (RBFA), u vezi sa ukidanjem crvenog kartona reprezentativcu SAD Folarinu Balogunu, Belgijanci su zvanično obavestili Fudbalski Savez Sjedinjenih Američkih Država (USSF) da će „osporiti pravo igranja Baloguna posle utakmice, ako se bude našao u timu“. – Fudbalski savez Belgije je obavestio Fudbalski savez Sjedinjenih Američkih Država da osporava pravo nastupa ovog igrača, ukoliko se njegovo ime nađe u