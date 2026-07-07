Jokić posle pobede nad BiH o novom ugovoru sa Denverom: „Razlog toga je striktno biznis“

Danas pre 4 sati  |  M. L.
Jokić posle pobede nad BiH o novom ugovoru sa Denverom: „Razlog toga je striktno biznis“

Košarkaška selekcija Srbije je sa savladala Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Mundobakset, uz fenomenalnu partiju Nikole Jokića koji je imao tripl dabl sa 20 poena, deset skokova i 11 asistencija. – Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, za razliku od Švajcarske, pronašli neki naš ritam i to smo držali skoro celu utakmicu.

Možda smo loše počeli drugo poluvreme, ali brzo smo vratili kontrolu igre i završili utakmicu – rekao je Jokić. O Nikoli Joviću, koji je dao 32 poena… – Mislim, očekujem, znam šta može da uradi. Sjajan igrač i nadam se da će ovako da igra u budućnosti. Trojica igrača pod imenom Nikola (Đurišić je treći) predvodila su Orlove, a ovo je bio komentar Jokića. – Desi se, je**ga, tako je kako je. Nikola Jokić ima još dve godine aktuelnog ugovora sa Denver Nagetsima. U
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