„Partnerstvo je divna želja, ali teško to ide“: Vučić na konferenciji koju organizuju Srbija i Ukrajina

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
„Partnerstvo je divna želja, ali teško to ide“: Vučić na konferenciji koju organizuju Srbija i Ukrajina

Danas je u Beogradu održana prva Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj je pored predsednika parlamenata učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prilikom otvaranja konferencije predsednik Vrhovne Rade Ukrajine Ovu konferenciju pokrenuli su zajednički predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsendik Vrhovne Rade ukrajine Ruslan Stefančuk, a na njoj učestvuju i predsenici parlamenata ostalih država kandidata za ćlanstvo u EU. „Važno mi je da istaknem da je ovo prvi put ikada da predsednici parlamenata država kandidata pokreću zajedničku inicijativu za uspostavljanje redovnog formata saradnje“, rekla je
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