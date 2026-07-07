Protest malinara u Arilju: Otkupljivači daju 400, proizvođači traže 550 dinara, zovu u pomoć državu

Proizvođači malina okupili su se danas u Arilju u protestu protiv otkupnih cena koje dobijaju za „crveno zlato“.

Malinari Arilja, Požege, Ivanjice, Nove Varoši, Bajine Bašte, Prijepolja i drugih mesta u okolini održali su protest ispred zgrade opštine Arilje, tražeći sastanak sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem i otkupljivačima sa zahtevom da dobiju 550 dinara po kilogramu. Mileta Pilčević iz udruženja Vilamet iz Arilja kaže za Danas, da su im proletos otkupljivači svašta obećavali, a kad je počela berba ponudili 400 dinara. „Došlo nas je nekoliko stotina, jer smo