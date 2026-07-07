Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dve godine, „ovo bi moglo da ubrza kraj rata“

Danas pre 2 sata  |  Index.hr
Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dve godine, „ovo bi moglo da ubrza kraj rata“

Ruski zvaničnici izvestili su o jednom od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka invazije na Ukrajinu.

Prema rečima gradonačelnika Sergeja Sobjanina, ka moskovskom regionu poslato je više od 430 bespilotnih letelica, što je dovelo do privremenih ograničenja rada na aerodromu Šeremetjevo. Od ukupnog broja, 36 dronova oboreno je u blizini glavnog grada, tvrdi Sobjanin, a piše Kijev Post, prenosi Index.hr. Gradonačelnik Sobjanin oglašavao se više puta na Telegramu. Prvi put u 2.40 po lokalnom vremenu, kada je saopštio da ruska protivvazdušna odbrana presreće talase
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