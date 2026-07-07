Zelenski: Rusija želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima

Danas pre 7 minuta  |  Beta
Zelenski: Rusija želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su masovni vazdušni napadi koje je Rusija izvršila u noći između nedelje i ponedeljka, namerno usmereni na civile i infranstrukturu u Ukrajini sa ciljem da se nanese što više patnje i štete.

Zelenski je kasno sinoć na društvenim mrežama rekao da je Rusija tada ispalila 68 raketa, uključujući brojne balističke, kao i više od 350 dronova. Kijev i okolni region bili su glavna meta napada, rekao je Zelenski na Telegramu, optužujući Moskvu „da želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima i Ukrajini“. Zelenski je rekao da se spasilačke operacije nastavljaju, posebno u gradu Višnevo kod Kijeva i dodao da će vlada osloboditi hitna sredstva za pomoć
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