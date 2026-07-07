Picula tokom izlaganja ponovio niz kritika na račun Srbije. Marta Kos uoči glasanja o izveštaju: Očekujemo jasne strateške odluke i usklađivanje s politikama EU

Dnevnik pre 36 minuta
Picula tokom izlaganja ponovio niz kritika na račun Srbije. Marta Kos uoči glasanja o izveštaju: Očekujemo jasne strateške…

STRAZBUR: U Evropskom parlamentu danas je održana rasprava o izveštaju o Srbiji izvestioca te evropske institucije za Srbiju Tonina Picule.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Srbija važan partner u regionu i da EK ohrabruje Srbiju da se približi EU. Čuli smo jasne obaveze od vlasti u Beogradu da je njihov put ka EU, ali moramo da vidimo da se sprovode reforme. Pre dve nedelje parlament je napravio korak u pravom smeru i ispravio pravosudne zakone iz januara. Važno je da se prave izborne reforme, da su važni zakoni u pripremi, rekla je Kos na početku rasprave. Prema njenim
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